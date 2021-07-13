迪士尼樂園最經典人氣遊樂設施「森林河流之旅」首度改編電影《叢林奇航》，13日最新釋出幕後製作花絮曝光電影拍攝時的種種點滴，不僅場景與特效驚人，男女主角巨石強森與艾蜜莉布朗閒暇時還愛在健身房一較高下。《叢林奇航》也將與美國同步於30日在台正式上映。

導演豪梅表示：「綺拉號絕對是《叢林奇航》重要角色，它就像法蘭克船長性格的一部分延伸。」由場景製作指導尚文森普佐斯與特效總監詹姆斯史旺所打造「綺拉號」裝置了許多趣味機關配備，重達15噸，原本配備250馬力汽油發動機，為環保改採用兩架80馬力電動引擎，速度可達每小時13公里。

女主角艾蜜莉布朗愛死「綺拉號」，她笑說：「在綺拉號上工作真的很迷人，我們只要搭乘它就可以到其他地方。」她表示「綺拉號」看起來老舊像很多廢棄零件拼湊而成，但它「無遠弗屆，根本就是一艘科學怪船」；飾演女主角弟弟的傑克懷特霍爾亦表示第一眼就想擁有「綺拉號」，「好想買下當玩具」。

《叢林奇航》幕後花絮－冒險展開篇（翻攝自Youtube）

電影展現樂園設施的奇幻冒險元素，融合媲美《印第安納瓊斯》加上《神鬼奇航》的驚險奇觀，宛如亞馬遜河實境拍攝的恢弘場景加上華麗特效的盛大場面，淋漓展現西班牙鬼才導演豪梅寇勒特瑟拉（Jaume Collet-Serra）影像魅力。

劃時代特效技術下，《叢林奇航》創造出許多美不勝收的奇幻場景，更打造出許多驚人的飛禽走獸，其中最特殊當屬法蘭克船長身邊的美洲虎普拉西瑪，就是由紐西蘭威塔工作室以CGI所打造，劇組很自豪牠逼真的特徵、聲音和動作可以騙過動物園管理員，導演笑說：「看完電影，你會相信牠是真實存在。」