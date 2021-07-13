電影院重啟，好萊塢大片紛紛登上大銀幕，系列恐怖片《厲陰宅3：是惡魔逼我的》將在22日在台灣與觀眾見面。電影再次改編駭人聽聞的真實案例，薇拉法蜜嘉（Vera Farmiga）和派翠克威爾森（Patrick Wilson）也再次回歸演出「華倫夫婦」。想不到在拍攝過程中，薇拉法蜜嘉卻遇到難以解釋的怪事，讓她感到毛骨悚然。

電影在開拍前舉行祈福儀式，劇組這次找來聖尼科勒天主教堂奧列特主教主持，他是真正的驅魔師，為拍攝場景及製片辦公室祈福，淨化工作環境，讓所有人感到安心，保持正面能量。豈料在儀式結束後，薇拉法蜜嘉的劇本側邊出現血跡，而本人卻沒有受傷。

過去兩集《厲陰宅》拍攝時，也會出現不明瘀青的她坦言，「羅琳（角色名）曾經說過，如果你給惡靈機會，就是認同祂們，等於對惡靈敞開了雙臂，你所相信、執著的意念都會在你身邊凝聚。你得靠自己才能築起屏障，必須有顆堅強的心」，鼓勵自己正向思考。