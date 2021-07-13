大陸國務院總理李克強表示，2021年以來經濟運行穩中加固，符合預期，就業形勢向好，經濟發展動力進一步增強，但國內外環境依然錯綜複雜，不確定不穩定因素較多，特別是大宗商品價格大幅上漲抬升企業成本，中小微企業困難較大。他稱，要做好跨周期調節，應對好可能發生的周期性風險，確保完成全年發展主要目標任務，推動經濟行穩致遠。

中國政府網公布的新聞稿稱，李克強12日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，分析當前經濟形勢，就做好下一步經濟工作聽取意見建議。

李克強表示，要統籌2021年下半年和2022年經濟運行，著力保持在合理區間，保持宏觀政策連續性穩定性，堅持不搞「大水漫灌」，同時增強前瞻性精準性，加強區間調控，堅持就業優先。積極的財政政策、穩健的貨幣政策，要繼續聚焦支持實體經濟和促進就業。

他指出，近期實行的降準措施，更加注重支持中小微企業、勞動密集型行業，幫助緩解融資難題。支持用好地方政府專項債等資金，推進重大工程、基本民生項目等重點建設。綜合施策緩解大宗商品價格上漲壓力。

他又說，要加強公正監管，反對壟斷和不正當競爭，讓中小微企業在公平競爭中有更多選擇和成長空間，讓大企業充分發揮支撐產業鏈的龍頭作用。擴大高水平對外開放，促進外貿外資穩定增長，讓中國繼續成為外資投資的熱土。