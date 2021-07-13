夜市攤商做好防疫措施迎接顧客。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

七主宮夜市出入口做實名制、手部消毒等措施。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

三級警戒微解封，嘉縣有16處夜市填妥「嘉義縣夜市營運防疫管理表及自主管理聲明書」送府同意備查，13日七主宮夜市開始營業，縣府經濟發展處長江振瑋帶隊前往稽查，現場民眾表示，有統一出入口、酒精消毒、實名制等加上攤商都有保持距離，讓人很安心。

現場攤商表示，今天可能因為剛開始微解封，攤商可能怕不符合規定，所以來的人不是很多，但縣府有給建議，讓他們更符合規定。有民眾說，自己以前就會來逛七主宮夜市，這次有發現除了統一出入口外，其他出入口都有拉紅線，還有消毒、實名制等措施，且攤商都有拉出距離也沒有擺座位，逛起來滿安心的。

縣府聯合小組13日晚上由經濟發展處長江振瑋帶隊稽查縣治特區七主宮夜市，針對零星攤商防疫措施未臻落實部分，給予意見請其改善。

江振瑋表示，感謝夜市管理單位配合防疫所做的努力，裁罰不是目的，重要是輔導夜市在落實防疫前提下，儘早恢復營運，維持生計，初期輔導改善後，未來攤商違反相關防疫措施或管理者未善盡防疫責任時，經勸導未改善者違規一次記1點，每周該夜市累計違規記點6點者，縣府可要求夜市（或特定攤商）下一次營業時間起不得營業，直至改善為止。

縣府呼籲夜市目前維持全面外帶、禁止試吃及內用，三級警戒期間外出配戴口罩是最基本防疫要求，縣府將強力取締攤商及民眾邊走邊吃、抽菸及未配戴口罩，並依傳染病防治法舉發開罰。

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