隨著各國加強對加密貨幣的監管尺度，比特幣價格近期下跌，投資者衰減的熱情令加密貨幣交易量大幅下降。加密貨幣市場資料提供商CryptoCompare的資料顯示，6月份Coinbase等最大交易所的加密貨幣交易量下降了40％以上。

華爾街見聞報導，CryptoCompare表示，交易量下降是受到加密貨幣價格下跌所導致的。另值得注意的是，6月份交易的加密貨幣衍生品數量高於實際加密貨幣，為2021年以來首次。

資料顯示，雖然6月份現貨加密貨幣和衍生品市場的交易量都下降了40％以上，但衍生品在6月的市場份額為53.8％，而5月份為49.4％。6月衍生品交易金額為3.2兆元，而現貨交易金額為2.7兆美元。

根據加密貨幣數據供應商Trade the Chain的資料顯示，比特幣衍生品日交易量在5月份曾觸及2300億美元的高點，但在7月9日回落至450億美元。6月份，比特幣價格一度跌至28908美元的低位，當月下跌了6％；日成交量最高為1382億元，和5月高點相比下跌了42.3％。