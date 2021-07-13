中央流行疫情指揮中心宣布今(13)日有條件鬆綁戶外場域，新竹林區管理處配合中央流行疫情指揮中心指引同步自7月13日起採分流措施開放部分戶外森林育樂場域、部分場域須途經部落、社區進出，經與當地相關部落與社區協調後，尊重在地意願，仍暫不開放，民眾前往時，請先行留意開放資訊──，別誤以為戶外步道全都開放！

滿月圓的自然景觀，圖為青帶鳳蝶(攝＼新竹林管處徐瀅茜)

※.鬆綁開放之戶外場域及分流管制措施：

國家森林遊樂區: 滿月圓管制入園數600人、東眼山管制入園人數700人。入園人數達上限時，採一進一出管制，遊客需全程佩戴口罩，並全面實施實聯制及體溫量測，額溫高於37.5℃者婉拒入園，園區內各室內空間暫停開放使用。

自然步道:東滿步道、五指山登山步道、馬那邦登山步道(上湖、天然湖入口)等3條。

林道:東眼山林道。

※.三級延長至7月26日仍持續暫停開放場域：

國家森林遊樂區:內洞、觀霧。

拉拉山巨木區。

軌道設施：烏來台車(含烏來林業生活館)。

室內場域：內灣林業展示館、火炎山生態教育館。

山屋：九九山莊。

自然步道: 福巴越嶺步道、桶後越嶺步道、哈盆步道、紅河谷步道、北插天山登山步道、大霸尖山登山步道、霞喀羅古道、塔曼山步道、鳥嘴山登山步道、加里山登山步道、馬那邦登山步道(珠湖入口)、冬瓜山登山步道、北德拉曼巨木步道、馬里光瀑布步道、玉峰村李崠山步道、鎮西堡巨木群步道、觀霸嶺步道、泰崗楓樹林步道、石麻達山登山步道等19條。

林道：桶后林道、大鹿林道本線、羅山林道上、下線、八卦力林道、內洞林道、大坪林道、大湳林道、大湖溪林道、水田林道、蓬萊林道等11條。

新竹處經管自然保護區域(包含自然保留區、自然保護區與野生動物保護區)，插天山及火炎山自然保留區原已核准至7月26日區間之許可證一併廢止。

為減少接觸風險，新竹處也鼓勵遊客多加使用電子門票、行動支付等付款方式，出發前請再次查詢當地交通與人流管制情形，避免塞車或撲空。另提醒您，目前疫情仍不容鬆懈，仍應儘量減少不必要的外出，如有外出需要，敬請全程佩戴口罩，你我共同落實防疫規定。相關場域開放最新資訊，可至台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)查詢。