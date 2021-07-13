大陸多地地方政府近日相繼發出緊急通知，要求未接種新冠疫苗的人士自7月中旬起，原則上不得進入超市、醫院、學校、車站、藥店等重點公共場所。相關場所須查驗訪客的接種紀錄，並推動未打疫苗人士應接盡接，此措施引起大陸民眾熱議。

發出措施的包括江西撫州市崇仁縣、定南縣、安遠縣，浙江麗水市、寧波市寧海縣及陝西韓城市等地。多地通知均提到，接種新冠病毒疫苗是每個公民應盡的職責和義務。根據國家和省、市安排部署，現階段凡年滿18周歲以上（戶籍不限）無疫苗禁忌症人員均須接種。

此項措施引起大陸民眾熱議，部分民眾認為是強制接種。對此，寧海縣已於12日更改通告內容，刪除了「原則上不允許進入重點場所」的要求。縣委外宣中心工作人員表示，對未接種人群，只動員其進行接種，並不要求重點場所實施禁入。至於其他地方政府則強調，此舉是為了響應國家提高新冠肺炎疫苗接種率的要求，上述通知只是動員大家的積極性，不會安排強制接種。