48歲香港女演員葉蘊儀，演藝資歷相當豐富，曾發行過許多不同國家語言的流行音樂專輯，拍攝過不少電影與電視劇，都有亮眼的成績。近年葉蘊儀以藝術家的身份為主，最近在社群更新個人生活動態，她凍齡的容貌與身材，保養相當得宜，彷彿是回到「洗腳水」女神的年代。

葉蘊儀今（13日）在個人Instagram分享生活日常，戴著一頂似乎麻料材質的漁夫帽，搭配粉紅色的耳環，一身休閒裝扮，充滿藝術家的氣息，站在五彩繽紛的塗鴉牆，做為網美牆來合影紀念，她開心分享：「來支持本土文化，來一杯特別咖啡，享受這美好時光，這些畫是朋友的作品！」葉蘊儀除了輕鬆打扮外，在近拍的照片能看到她微尖的下巴氣色紅潤，雖然她已經48歲但卻駐顏有術，似乎還停留在「洗腳水(19歲)」的年代，而五六年級生也跟著她的容顏回到過去。

葉蘊儀13歲開始拍攝廣告，她甜美可愛的形象，因此受到許多觀眾的喜愛，1992年來到台灣上綜藝節目，宣傳即將發行的國語專輯《欺騙你的心》，在節目中被主持人胡瓜詢問：「今年幾歲？」她靦腆地自我介紹：「大家好，我叫葉蘊儀，今年『洗腳水』(19歲)」，因為這句話意外讓她爆紅，使觀眾留下深刻的印象。

葉蘊儀年輕時候，相當清純可愛。（圖/葉蘊儀 IG)

許多支持她粉絲朋友們表示：「洗腳水的年，好令人懷念！」、「這張照片勾起了我青春時候的記憶」、「日文專輯好好聽！」、「這些報章雜誌的剪報，搬家後不知道塞去哪，有找出來再拍給妳看」、「清秀美麗、永遠不老，跟現在都一樣！」、「妳的少女是我的青春回憶」。