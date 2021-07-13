日本輕鬆家庭喜劇《拜託了！岳父大人》，由遠藤憲一、渡部篤郎、蓮佛美沙子、和久井映見主演，講述了2個同齡中年男子竟要成為準岳父和女婿的關係，水火不容的2人展開一連串妙趣橫生的故事，該劇除了是由《醫龍》和《BOSS》的編劇林宏司所寫的作品，還有2大實力派男星遠藤憲一與渡部篤郎在劇中聯手飆演技，最大的笑點就在這2個反差頗大的大叔身上，渡部篤郎也提到近來由小說和漫畫原作改編的電視劇越來越多，這次的劇本是原創，所以非常難得，他自己在讀完劇本後也覺得是非常有力量的一部作品，由於故事題材巧妙點出男女年紀差距很大的愛情、父女親情，再到「女兒男友跟父親同齡」攻防戰，開懷大笑之餘，也值得細細咀嚼。

遠藤憲一以銳利的眼神著名，看上去既嚴肅又可怕，從出道開始，遠藤憲一都在配角和奸角之間徘徊，但是在這齣戲裡飾演和岳父同齡的女婿，卻意外地展示出超喜感的一面，很適合這樣的角色，遠藤憲一表示：「我很驚訝也很開心，沒想到會演為戀愛和結婚問題煩惱的中年男子，而不是1個父親，真是個有趣的劇本。」他也稱讚渡部篤郎的演技非常好，十多年前曾和渡部篤郎合演過電影《外事警察》，因此非常期待渡部篤郎說出有趣的對白，飾演岳父的渡部篤郎則笑說：「雖然說是戀愛自由，但是自己實際上無法接受51歲的男人和28歲的女兒談戀愛！」對於遠藤憲一要演自己的女婿還真有點不適應，不過會為了觀眾努力演好這樣的角色。

劇中，遠藤憲一有很多突破性的演出，第1集就公開求婚及全力奔跑，他表示抱著蓮佛美沙子說「我愛你」的場面是30多年演藝生涯首次，就算和太太結婚時也沒有說過，年輕時講的也大多是「殺死你」之類的對白，而在酒店走廊衝刺奔跑的場景中，遠藤憲一提到：「包括彩排在內，因為要從各個角度進行拍攝，我重複了20次的衝刺。」此外，遠藤憲一更是尺度大開幾近全裸跳舞演出，渡部篤郎也笑說：「裸舞的場景很好玩。」他認為和遠藤憲一在一起主演的3個月裡，很長時間就像這樣很有趣，是一段美好的回憶，遠藤憲一也很感性地表示：「我真的很感激在54歲的時候能在如此溫馨的戲劇中演出這個角色，這是一部非常令人難忘的作品！」

而飾演女主角的蓮佛美沙子當初看到該劇的企劃就很感興趣，男友是遠藤憲一，父親則是渡部篤郎，簡直就像是在享齊人之福，對於遠藤憲一的印象是強大而溫柔，和角色很相似，拍攝時也看到遠藤憲一可愛的一面，遠藤憲一在劇中都喊她「小美」，而事實上她的家人也是這樣叫她，讓她感到很幸福，她覺得最讓她心跳的一幕是第4集情人節故事的結尾，遠藤憲一穿著白色西裝送花給她，真的讓她印象最深，遠藤憲一也大讚蓮佛美沙子的演技很好，2人雖然合作演出情侶，卻意外的超無違和感，劇情輕鬆逗趣，笑料十足。該劇14日起，每週一至週四晚間8點至9點在國興衛視播出。