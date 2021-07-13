高端疫苗今(13)晚發出重訊指出，粉絲專頁「不演了新聞台」聲稱自吹哨者取得資訊，高端所產的新冠肺炎疫苗，病毒數據表現不佳，公司日前於MedRxiv發表資料顯示，以野生型、D614G、英國B.1.1.7、和南非B.1.351(Beta株)型進行偽病毒中和抗體測試，皆呈現相當優異之數據，並揚言提告。

高端重訊指出，民國110年7月13日Facebook粉絲專頁「不演了新聞台」，聲稱自吹哨者取得資訊，指稱本公司新冠肺炎疫苗「根據一二期臨床試驗報告…高端疫苗對Delta變異株的中和抗體平均值，僅有對武漢原始株的1/16…而整體對Beta變異株的中和抗體平均值，也僅有對武漢原始株的1/10。」，且「中研院執行的高端疫苗『小鼠AAV攻毒報告』則顯示，小鼠感染5天後的肺部病毒數據表現也不佳，低中高劑量與對照組差異不大…」

高端指出，上述內容係斷章取義解讀，惡意誤導視聽，本公司說明如下：

第一，粉專所稱「對Beta變異株的中和抗體平均值僅有對武漢原始株的1/10 (下降10倍)」係為不實陳述。關於變異株之評估，本公司已於2021/03/23於MedRxiv發表資料，藉由大鼠和臨床一期受試者血清，以野生型、D614G、英國B.1.1.7、和南非B.1.351(Beta株)型進行偽病毒中和抗體測試，皆呈現相當優異之數據。Beta株中和抗體效價下降約7倍(申請EUA使用之中劑量15ug)，本公司數據與其他已上市之mRNA疫苗(6-10倍下降)趨勢相近。

第二，粉專所稱「對Delta株的中和抗體平均值為武漢原始株的之1/16 (16倍降低)」為不實陳述。由於Delta偽病毒中和抗體實驗進行時 (2021年6月)，國內尚無Delta野生活病毒株可供實驗，因此該項Delta偽病毒中和數據，尚未與野生活病毒 (WT)完成確效比對，因此提供給法規主管機關之數據為參考使用，然，偽病毒在Delta中和抗體數值為5~7倍降低 (非粉專所稱16倍降低)，此數據同樣與國際其他已上市疫苗趨勢一致。

第三，粉專陳述之AAV小鼠攻毒結果，係將報告說明內容移花接木，刻意擷取片段文字，並顛倒是非。在中研院所執行的AAV小鼠攻毒試驗中，事實上已證明疫苗具有優異保護力。在粉專張貼的「Lung viral RNA titers」圖表中，以PCR檢測肺部病毒RNA力價，小鼠不論施打低中高劑量之疫苗，肺部可偵測的病毒數量皆呈現極顯著降低（攻毒試驗中，肺部組織原本就會有殘餘的病毒RNA，因此該試驗重點是要比較病毒量差異）。且，粉專張貼之「TCID50」數據（用來判讀是否有活病毒存在於肺部組織），也已明確顯示，不管低中高疫苗劑量之小鼠，在攻毒5天後，肺部組織已完全偵測不到殘餘之活病毒（已低於偵測極限值），而對照組則仍有大量活病毒殘留於肺部。另，低中高劑量的小鼠在攻毒後體重持續增加，相較對照組則因染病體重下降達20%，證實疫苗保護小鼠沒有生病。藉由viral RNA與TCID50之判讀，已明確證明疫苗在AAV攻毒模型中具有優異的疫苗直接保護力。

而在肺部組織病理判讀部分，由於疫苗組老鼠與對照組老鼠皆是採用窒息式犧牲法，以致於肺部組織皆有基本程度之損傷，且攻毒劑量極大，因此，雖組織病理判讀有呈現降低病理指數之趨勢，但無法進行統計之論述。此攻毒模型試驗設計，旨在確認疫苗並無疾病增強 (VAED)副作用，且最終數據顯示疫苗具有優異的保護力、且同時排除疾病增強的疑慮，為疫苗表現優異之有力證據，完全與該粉專陳述之結論相反。

高端表示，「不演了新聞台」貼文已涉及非法不當侵害取得政府機密文件，且斷章取義，刻意誤導視聽，嚴重傷害本公司聲譽。公司已委請律師提出刑事告訴與民事求償，並同時函請調查局、地檢署、金管會、衛福部及相關主管機關調查以正視聽。