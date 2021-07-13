美國通膨數據再飆升，美國勞工局13日公布，6月消費者物價指數（CPI）激增5.4%，高於前值5.0%，以及市場預期的4.9%，隨著數據公布後，那斯達克100指數期貨應聲下挫，由紅翻黑，跌幅約2%。

儘管美國聯準會（Fed）於6月利率會議上，大幅上修通膨預期，但還是重申高通膨暫時性的說法，並維持利率0%至0.25%區間，以及每月1200億美元的購債規模，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）稱，通膨數據的激增，主要反映經濟活動的低谷反彈。

美國勞工統計局周二公布6月通膨數據，按年來看，CPI指數年增5.4%，不僅高於預期的4.9%，也高於前值5%的升幅，再創2008年8月以來新高；按月來看，月增0.9%，高於預期的0.4%，以及前值0.7%，同樣也創下2008年6月以來新高。

另外，不含波動較大的食物和能源的6月核心CPI指數，按年來看，年增4.5%，高於市場預期的4%，以及前值的3.8%；按月來看，月增0.9%，高於市場預期的0.5%，以及前值0.6%。

隨著數據出爐，那指期應聲下跌，由紅翻黑，截至13日台北時間21點14分，那斯達克100指數期貨下跌40.37或0.27%，暫報14828.88點。