李在仁與趙祐鎮在《極速引爆》中飾演父女。（車庫娛樂提供）

韓國驚悚動作追擊作《極速引爆》上月23日在韓上映後，蟬連2週票房冠軍寶座，締造今年韓影最高開票紀錄，目前累積觀影人次已達90萬2508名，截至7月12日，票房突破86億韓元（約2.1億台幣），是今年唯一一部觀影人次超過40萬的韓國電影，該片不僅是《寄生上流》、《白頭山：半島浩劫》團隊打造，更了集結《孤單又燦爛的神－鬼怪》趙祐鎮、《奇皇后》池昌旭、《羽球少年團》李在仁等實力派演員。

全片於釜山拍攝，為了呈現電影中主角坐在有炸彈的車內無法下車的緊張恐懼感，趙祐鎮在拍攝時幾乎都待在車上，為了表現在有限空間中處於極端狀況時的真實情感，演員與工作人員們都費盡苦心。據說，趙祐鎮在拍攝《極速引爆》時，甚至出現了不曾有過的幽閉恐懼症症狀，他說：「在完全密閉的空間中拍攝時，令我感到很不安，那種感覺突然襲來。有幾次還先暫時下車冷靜一下，再繼續坐回車內。」

該片故事敘述銀行分行經理成圭（趙祐鎮 飾）上班前開車載著孩子們上學途中，突然接到一通未知來電，對方（池昌旭 飾）表示若他一下車，就會引爆裝置在他座位底下的炸彈，是部刺激的追擊驚悚之作！車庫娛樂也在今天公布中文角色版預告，影片中可見飾演父女的趙祐鎮、李在仁，兩人在「神祕人物」池昌旭的恐嚇下，設法逃出危機的驚險場面。

以電影《娑婆訶》獲得矚目的演員李在仁，近期又以電視劇《羽球少年團》受到觀眾喜愛，是備受期待的新生代演員，這次她在《極速引爆》中飾演趙祐鎮的女兒「慧仁」。片中她坐上爸爸的車去上學，沒想到卻身陷危機。為了幫助爸爸一起脫困，她努力保持平常心展現成熟的一面。李在仁以特有的沉穩演技，在片中襯托出趙祐鎮的演技，2人默契絕佳的表現讓觀眾完全投入其中，並刺激觀眾的淚腺。對於出演本作的感想，李在仁表示：「在收到劇本時就當場讀完了，不斷在想若自己真的身處那樣的狀況會怎麼樣，想以『慧仁』的身分坐上那輛車，覺得很幸運能獲得這個角色。」

而對於詮釋國中生「慧仁」的角色，李在仁表示：「比較注意和爸爸之間的關係，努力將重點放在和爸爸一起經歷這起事件時有所成長的部分，想努力展現出這個魅力。而在有限的空間內，無法以動作展現演技，這也是十分大的挑戰。」趙祐鎮則大讚她：「李在仁的情感演技就像過年過節的禮盒一樣豐富精彩！」甚至表示：「如果沒有李在仁的話，我可能無法撐下去，支持我的最大動力就是女兒。其實戲外我也有女兒，如果沒有我女兒的話，我可能就無法好好詮釋這個角色。」該片7月22日在台上映。