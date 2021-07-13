「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」今(13日)開放18歲以上民眾進行意願登記，昔以電視劇《麻辣鮮師》中「萬人美」一角走紅的女星郭昱晴，突然在臉書火大PO文，並秀出她的預約登記頁面截圖，開嗆酸民「不用來酸，為什麼不等國產疫苗」。

上月才在臉書PO文祝賀高端疫苗解盲成功的郭昱晴，今日突然火大PO出她的預約疫苗接種結果頁面，寫下：「輪到我，就去打，預約好了！有什麼就打什麼！酸民不用來酸，為什麼不等國產疫苗，巴拉巴拉的！」

郭昱晴更一度氣到爆粗口，透露為何會先預約的原因，原來她是因為月底戲劇要開拍，拍攝地又是在疫情較嚴重的雙北，「本人就是順時鐘：『該打疫苗的時候就去打，有什麼打什麼！』是有什麼問題嗎？！」

郭昱晴更在回應支持者留言時，透露了自己心聲，「會嘴的一輩子都會！不管說什麼都一樣」，更表示期待國產疫苗成為另一個護國神山，「因為不怕打不到，這個可惡的病毒已經要跟全世界共存了」，還稱自己在意願登記時，選擇AZ與莫德納兩者皆可。