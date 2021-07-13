香港女星白雲（本名：白雲鳯）外型亮麗、身材火辣，擁有35E傲人上圍，讓她被封為「香港波神」、「導彈女神」，不時會在網上Po出養眼辣照，近日又分享出海照，雖然穿著連身泳衣，但好身材包不住，胸前拉鍊幾乎快炸開。

白雲13日趁著好天氣出海玩，在IG寫下：「我奉行『活在當下的浪漫』」，舉例像是遇到可愛的人，她可以和對方聊10分鐘的天，對她來說，就是多了份浪漫的回憶，儘管不知道那個人是誰，有沒有結果也不重要，「過程才是永遠屬於我自己的幸福快樂」，而對於她不喜歡的人，則恕不奉陪，她也形容自己是悠哉悠哉一直飄的白雲，是個不可救藥的浪漫主義者。

白雲泳衣拉鍊看起來快被撐爆。（圖／翻攝自IG）

而照片中，白雲紮起頭髮，身穿一套粉色高衩泳衣，秀出穠纖合度的長腿和翹臀，尤其吸睛的是，其泳衣的拉鍊式設計，拉到胸前總有種撐不住的感覺，使得她胸前一對巨球看似快炸開，超兇身材完全藏不住。

熱愛水中活動的白雲，月初開心宣布自己拿到國際美人魚聯合會（MFI）頒發的「人魚MI證書」，雖然她本來就會自由潛水，但要拿到此證照不容易，需要訓練舞蹈底子和柔軟度，在水下也要保持微笑的美麗表情，而她未來還想繼續深造，挑戰M2、M3證照，被粉絲大讚是「最辣美人魚」。