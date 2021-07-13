塞爾維亞球王喬柯維奇（Novak Djokoivc）今年連續在法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽兩站大賽展現像貓一般的靈活性，但根據他克羅埃西亞籍教練、前世界第2高手伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）的說法，喬帥簡直比傳說擁有9條命的貓還難解決。

「喬柯維奇就像電影角色，你得殺了這傢伙27次才行，然而他仍會不斷站起來，你必須不斷狙擊他，但他又一再起身。」伊凡尼塞維奇在記者會上這麼說，「這實在太棒了，我很榮幸站在這裡見證一切，成為這傳說的一份子。喬帥會締造歷史，我強烈相信著。」

喬柯維奇生涯20座四大公開賽冠軍，有6座在全英網球俱樂部拿下，今年很有機會繼澳網、法網、溫網之後，再於美網完成單一賽季包辦四大賽冠軍的成就，伊凡尼塞維奇表示：「所有事都有可能。我不會去談論喬帥拿30座四大賽冠軍這件事，畢竟這還有點漫長。」

「但5、6年前大家都只有討論費德勒（Roger Federer）是最偉大球員這件事，後來納達爾（Rafael Nadal）和喬帥也加入競爭這個頭銜的行列。」伊凡尼塞維奇繼續說，「對我來說，喬帥已經是史上最棒的了，他書寫歷史，也會在美網也創下紀錄的，我深信他也會在今年美網封王，包辦年度四座大賽冠軍。」

「我們都是來自巴爾幹半島的人，對這裡的人而言，每件事都有可能，我們沒人期待任何事，而是自己去創造每件事，我們是非常、非常特別的人。」