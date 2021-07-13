《沐浴之王》海外票房笑破16億。（車庫娛樂提供）

由《戰狼2》、《我不是藥神》製片打造爆笑喜劇《沐浴之王》，找來近日崛起的大陸喜劇匠才易小星執導，集結《大象席地而坐》彭昱暢、《溫暖的抱抱》喬杉、《忽而今夏》卜冠今等實力派演員，共同帶來一場澡堂文化的較勁。該片講述在一次搓澡服務中，富二代肖翔（彭昱暢飾）和搓澡工周東海（喬杉飾）發生爭執，因此周東海面臨生活困境。而肖翔因跳傘事故被送到醫院記憶全失，周東海恰巧撞見，心生一計，騙肖翔是自己的弟弟並騙回周家澡堂當搓澡工，於是一個富二代開始了一段終身難忘的搓澡生涯。

導演易小星以電視劇《萬萬沒想到》走紅兩岸三地，更在成名後拍攝電影，首部電影票房就破10億大關，可謂萬眾矚目。而第2部長篇電影則找來《戰狼2》、《我不是藥神》製片共同打造，並且力邀《畫皮2》造型團隊共同打造出電影中屬於澡堂文化的所有細節。導演表示當初想要拍攝《沐浴之王》的契機是因為10年前的小插曲，當時因被誤會而遭上級責罵，被罵完後卻被上級帶去搓澡。他說：「但他後來發現那個事也不完全是我的錯，可能覺得我有點委屈。所以他請我去搓個澡，讓搓澡工給我按摩一下，放鬆一下」這也是導演第一次進入澡堂，也造就了《沐浴之王》的誕生。

該片以傳統沐浴文化為題材製造笑料，導演表示除了10多年前的搓澡契機外，讓他更有感受想要製作電影的原因是看到網路上大家討論，「沒有去過澡堂的南方人第一次搓澡的印象」，他提到：「看完大家的心得，會發現很多人的故事，很有人情味。」不僅製作陣容華麗，更是找來曾提名金馬影帝的彭昱暢擔任男主角。彭昱暢以《大象席地而坐》走紅，後期更是拍攝電影《快把我哥帶走》獲得無數喝采。此次飾演跋扈富二代，在意外後失去記憶，搖身一變成為澡堂裡的搓澡工。彭昱暢為了深入詮釋角色，更是特別花了1個月去學習搓澡功夫。身為南方人的他表示第一次體驗擦澡後，感到十分神奇，也對於搓澡這門傳統文化有了新的見解。該片30日於GP＋線上影音、中華電信MOD、HamiVideo同步上線。