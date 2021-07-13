海地總統摩依士遇刺身亡，國內又爆發政爭。美國總統拜登12日呼籲海地政治領袖，為了國家利益「團結起來」。拜登在白宮的會議上說，「海地人民理應享有和平與安全。」

拜登對記者表示，他正密切關注這個加勒比海國家在總統摩依士遇刺身亡後的事態發展，「我已派遣一個高級別的專家代表團前去評估局勢，並決定美國可以在哪些方面提供支持。」

白宮新聞秘書莎琪12日則在例行記者會上指，美方正在評估海地請求，不排除派兵的可能性。海地政府先前已向美國和聯合國發出請求，希望派兵海地保護關鍵基礎設施，協助維持局勢穩定。但美媒引述官員談話重申，美國不會向海地提供軍事援助。

由美國司法部、國土安全部、國務院和國安會人員組成的代表團已前往海地，評估其關鍵基礎設施的安全，並會見當地領導人和警方。白宮國安會發言人霍恩12日在透過電郵發給美國之音的聲明中說，「美國代表團與海地臨時總理喬塞德和候任總理亨利以及參議院議長龍柏舉行了聯席會議，鼓勵進行公開和建設性的對話，以達成一項政治協議，使該國能夠舉行自由公正的選舉。」 摩依士身亡後，這3位海地政治人物都聲稱，自己才是該國的合法領導人。

摩依士遭刺殺後，海地政局陷入混亂。摩依士身亡前一天，才宣布提名衛生部官員亨利（Ariel Henry）為新任總理，原定接替今年4月被任命為臨時總理、即將下台的喬塞德。惟喬塞德宣布現時由他掌管國家。按海地憲法，總統死亡應由最高法院院長接班，但海地最高法院院長上月死於新冠肺炎。

海地自去年1月眾議院解散後，便無正常運作的國會，參議院也有三分之二議員任期已滿，共30個席位中有20席空缺。然而，海地參議院9日卻以8票贊成、2票棄權的結果，通過由該院議長龍柏任臨時總統，要求他在15日內籌組新政府及臨時選舉委員會，以在最短時間內恢復國家穩定及舉行選舉。

參議院這項表決獲得海地若干政黨的背書，這些政黨支持龍柏任臨時總統，亨利接掌總理。但喬塞德對此未予理會，稱自己對權力鬥爭沒興趣，「在海地只有一個方式能成為總統，那便是透過選舉。」