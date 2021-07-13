有網友貼出唐鳳穿牛仔外套與蔡英文會面照片，嗆黃越綏雙標，不敢評論。(圖／翻攝自臉書)

網友製圖痛批陳時中見蔡英文脫鞋是真性情，劉宥彤穿T恤牛仔褲卻被罵無禮，雙標到不行。(圖／翻攝自臉書)

上月18日鴻海創辦人郭台銘一行人入府面會總統蔡英文，商討BNT購買事宜，卻在今天遭前國策顧問、挺綠名嘴黃越綏批評陪同的永齡基金會執行長劉宥彤穿著無禮，仗勢欺人，婆媽綠粉也附和痛罵，不少網友湧入黃臉書反貼唐鳳跟蔡英文合照後，全都靜音不回。

劉宥彤當時身著T恤與牛仔褲參與會議，卻在今天遭黃越綏PO臉書嗆「不以為然」，稱蔡英文是國家元首、傑出女性領導人，全場卻只有劉穿著不得體，稱年輕世代不代表可以隨心所欲、仗勢欺人，更質疑劉是政黨立場關係所致。

不少黃越綏的婆媽綠粉點讚，跟著留言批評，但更多網友看不下去，洗版黃越綏臉書，徐巧芯更嗆「穿牛仔褲等於仗勢凌人是什麼神邏輯？以後難道進到總統要行跪拜禮不然拖出去砍頭？」

其他網友也紛紛貼出幾張照片，包括唐鳳穿著牛仔外套與蔡英文會面、陳時中與蔡英文會談卻脫鞋透風，痛罵：「黃越綏女士敢評論這些人嗎」、「穿牛仔褲沒水平，那請問唐鳳又是什麼水平」、「一個兩性專家，淪落到對別人穿著品頭論足」、「買不到疫苗黨面子丟大了，只好拼命抹黑別人」、「蔡英文接見APEC委員，對方也穿牛仔褲耶...」、「阿中部長在總統面前直接脫鞋，您又怎麼看」、「黃女士跟這些粉絲，記得要打國產，不要偷打BNT啊」、「台灣越來越可怕了，連穿牛仔褲都要被公審」，對此黃越綏與粉絲則是不做回應。

對此，劉宥彤在臉書道歉，因當天行程很多，穿著牛仔褲較為方便，以後，總統府方面則表示，劉宥彤當天著裝並無不妥，沒有不受尊重的感覺，無須道歉。