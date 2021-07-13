軍事新聞網站「Military.com」11日報導，美國已有至少31個州提出法案，要求在未正式宣戰下，禁止將各州國民兵部署至戰區。此類法案已在美國國內引發爭論，有人認為能藉此限制美國總統發起軍事行動的能力，但也有學者稱此法「毫無意義」。

根據報導，美國自1950年代起便未再正式對外宣戰，僅由國會「授權使用軍隊」，就在越南、伊拉克、阿富汗等區域採取大規模軍事行動，受到違憲質疑。而在今年，已有至少31個州提出法案，要求在未正式宣戰下，禁止將各州的國民兵部署至戰區，但皆尚未獲得通過。

遊說團體「帶我們的弟兄回家」（Bring Our Troops Home）的領導人麥克奈特（Dan McKnight）是一名退伍軍人，他指出，國會長期將動用軍隊的權力讓給總統，但事實上議員們不應迴避此一責任；他強調並非反對國民兵參與作戰，稱只要正式宣戰，國民兵仍會義無反顧地踏上任何戰場。

「Military.com」指出，陸軍國民兵佔美國陸軍總兵力的33%，空軍國民兵的部分單位更負責操作F-22戰機、B-2轟炸機等尖端戰力，若無法在海外部署國民兵，將可能減弱美國總統採取軍事行動的能力。

不過智庫「法律與軍事政策中心」（Center for Law and Military Policy）執行長斯特林（Dwight Stirling）表示，州長或州立法機關無權阻止或限制總統召集國民兵參與海外作戰，因此即使上述法案通過也「毫無意義」，並稱這些法案「反映了提案者對國民兵體制的誤解」。

但西維吉尼亞州州眾議院議員麥基漢（Pat McGeehan）認為，只要有夠多州跟進，就足以削弱五角大廈的諸多權力；麥克奈特則將希望放在最高法院，希望推翻1987年「蒙哥馬利修正案」（The Montgomery Amendment）關於州長不得拒絕國民兵海外任務的規定，該案的上訴1990年被最高法院駁回。