隨著經濟快速復甦，美國通膨也急速加溫。美國周二公布6月消費者物價指數(CPI)經季調後月增1％，較去年同期更飆漲5.4％，創13年最高，核心CPI年增率也跳升至4.5％，改寫29年新高。

受通膨持續飆高影響，美股周二微幅開低，道瓊工業指數小跌40點，標普5百與那斯達克指數也都下跌約0.1％。

勞工部公布數據指出，6月份含蓋服飾、汽車、餐飲與旅遊等各項產品與服務價格的CPI較5月大漲1.0％，創2008年6月以來最大增幅。其中中古車價格單月暴漲10.5％，佔整體指數漲幅逾3成，是通膨飆新高主因。另外，機票與服飾價格同樣呈現勁揚。

與去年同期相較，6月CPI更是猛漲5.4％，改寫2008年8月以最大年增幅，扣除波動較大的食品與能源後的核心CPI則跳升4.5％，創29年新高。 通膨急升的主因是美國經濟快速復甦，企業產能滿足不了消費者強勁需求。地區金融公司首席經濟學家穆迪(Richard F. Moody)表示，各類產品與服務價格齊漲，尤其是疫情期間受創最深的機票、飯店住宿與出租車等旅遊休閒相關產業的服務價格上漲最兇。

美國第一季國內生產毛額(GDP)年率季增6.4％，經濟學家預估第二季成長率將再提升至9.1％，創1980年代初期以來最高紀錄。與兩年前相較，6月CPI則上漲3％。若按年率計，6月CPI更暴漲10.7％，高於5月的9.7％。此外，紐約聯準銀行周一公布最新訪調顯示，美國消費者預估未來一年通膨率會持續揚升，上探近10年最高。

根據紐約聯準銀行發布的消費者預期訪調，明年6月美國CPI年增率將達4.8％，高於上個月調查的4％，創2013年以來最高。至於3年後的通膨率，消費者預估將放緩至3.6％。

雖然預期未來一年整體通膨率將飆升，調查顯示消費者認為部份產品物價漲幅將放緩，以食品價格為例，消費者預估1年後的價格年增幅為7.1％，低於上個月調查的8％，明年6月的汽油價格年增率也從上個月調查的9.8％，下滑至9.2％。