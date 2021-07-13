今（13）日午後對流雲系發展旺盛，西半部地區出現局部大雨及短延時強降雨，其中台南市及南投縣雨量破百毫米已達豪雨等級。氣象局提醒，明（14）日也易出現午後雷陣雨，尤其是中南部地區及其他山區容易有局部大雨發生的機率，須留意短延時強降雨、雷擊及強陣風。

氣象局表示，今天上午各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨，並有局部地區雨量達豪雨，西半部局部地區降雨延續至晚間。

氣象局定量降水預報顯示，明天中南部雨勢較大。（氣象局）

明天天氣部分，由於偏東風水氣增多，東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，中南部沿海地區清晨至上午也有局部短暫降雨，降雨時間增多且區域較廣，中午過後各地都容易有午後雷陣雨，尤其是中南部地區及其他山區容易有局部大雨發生的機率。

溫度方面，各地高溫普遍可以來到32至35度，其中台北盆地、宜花東及屏東的近山區、河谷、縱谷地區有局部36度以上高溫發生的機率。

氣象局預測，週四（15日）至下週日（18日）東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部沿海地區也有局部短暫陣雨；午後中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率。