EMMA在Tiktok上分享她接種輝瑞疫苗後胸部變大的影片。（圖／Tiktok截圖)

在世界各國開展大規模新冠疫苗接種行動時，挪威出現了幾份不尋常副作用的報告。一名挪威年輕女性在社交平臺表示，接種了輝瑞疫苗後，她的罩杯尺寸升了一級。美國的專對此表示，確有11%的女性在接種第一劑輝瑞或莫德納疫苗後有提出感覺胸部變大的報告，其成因是腋窩淋巴結腫脹後將胸部往前推擠造成。

據挪威廣播公司(NRK)與俄羅斯《衛星通訊社》報導，來自挪威奧斯陸的17歲女孩艾瑪（Emma ）在社交平臺與網友們分享接種疫苗後的身體反應，她說，接種了輝瑞疫苗後，她的胸部罩杯尺寸升了一級。而且她在分享此一訊息後，發現自己並不是個案，網上至少有數十名女性也曾在社交媒體上分享過類似的情況。

報導說，挪威藥物管理局的醫學主任馬德森（Steinar Madsen）表示，他的機構尚未收到乳房增大現象的報告，但如果證實確有此情況，可能是淋巴結腫大所致。大約會有10%會出現腋窩淋巴結腫大的現象。一旦腋窩淋巴結腫大，那會把乳房向前推一點，所以人就會感覺到胸部變大了。

這種由疫苗引起的淋巴結腫大並不是輝瑞疫苗所獨有的，美國疾控中心（CDC）此前的一份報告顯示，約有11%的患者表示，在第一次注射莫德納疫苗後，感覺胸部變大了。

諾德蘭醫院乳腺診斷中心主任醫師海因裡希．巴克曼（Heinrich Backmann）在接受媒體採訪時表示，他不建議接種疫苗的女性立即預約乳房X光檢查，而是建議她們在接種4周後再檢查，或者在接種之前。