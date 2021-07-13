近期的一些政黨民調顯示，相較於藍綠兩大黨，民眾黨獲得的支持度與認同度異軍突起。國民黨立委鄭麗文認為，這和台北市長柯文哲的表現有關，但在2022年選戰中也只對台北市會產生影響，她認為明年的選舉最後還是回歸藍綠對決，唯一的變數是台北，因為台北市副市長黃珊珊在這波防疫工作中得利不少，至於柯文哲若參加2024總統大選，她則直言柯「200%」不可能選上

鄭麗文13日在政論節目《鄉民來衝康》中(34:52)表示，很明顯民眾黨是因為柯P，他是台北市長，有一個很大的舞台可以發揮，並藉此拉高聲量，但這對未來政局唯一的影響，就是台北市長選舉，黃珊珊是副市長，有直接受到影響，除此之外，她並不認為這個政治意義非常大，因為現實中台灣的小黨要生存有體制上的困難。

鄭麗文認為，明年縣市長選舉，最後還是看投藍、投綠，只有台北有變數，如果沒這次變數，大家都覺得柯文哲和黃珊珊出局了，而他現在又得到很大的能量，這和台北市特殊的政治生態有很大關係，至於柯文哲聲量拉高，能讓他2024選上總統嗎？「不可能，200%不可能，我認為」。

鄭麗文指出，柯P現在開始有一點搖搖欲墜，因為他的防疫做得很不紮實，而且他早就把市政權力交給黃珊珊，所以現在在指揮的是黃珊珊，柯文哲就像網紅一樣；反觀新北是長侯友宜的做法比較實在，而搶聲量也非侯的首要考量，她認為把防疫做好最重要，但柯文哲不同，很明顯是在增加自己的聲量，這後面就會得到更多考驗。

對於藍營內部有人覺得侯友宜很可惜，鄭麗文則說，但侯現在聲量和支持度還是第一，沒被柯文哲超越，而侯選擇這樣的路線，就不要改了，侯友宜的作法 也是大部分藍營縣市長的作法，但國民黨的弱項就是不會有聲量，不懂宣傳。

鄭麗文預測，明年的縣市長選舉，藍營縣市長看起來都很穩，但對民進黨非常不利，她也發現國民黨在立法院和各縣市表現，沒有轉化成民調上的支持度，而這可能和中央黨部的影響力減弱有關，缺乏有魅力的領導人也是問題，「短時間來看，明年選舉還OK，唯一有警訊的是台北，不是輸給陳時中，這次有得利的是黃珊珊」。