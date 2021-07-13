美國總統拜登上周四（9日）傳出，將針對貨櫃滯留和延期費等進行調查，以解決日益高漲的運價成本，分析師指出，航運將成全球新角力戰場，而美國因為並沒有主要前十大航運公司，對於整個航運產業想要管控一些措施，他要求外國航商要降低美國出口業者，徵收港口滯留費用。

拜登日前簽署一份廣泛性行政命令，共計72項措施及建議，涵蓋範圍許多行業，除了其中針對壟斷行為一些措施，被各界揣測是針對科技巨頭，也傳出拜登擬對近期飆升的航運運價進行調查，而歐盟也有意跟進。

《華爾街日報》報導，拜登政府擬透過行政命令，指示聯邦海事委員會整頓不合理的定價策略，有消息人士透露，事實上拜登政府已經對海運壟斷的情況，有著高度關注；2000年之際，全球前十大航運公司僅握有12%的遠洋市場，時至今日，全球三大海運聯盟掌控80%的市場。

亞洲投顧分析師胡毓棠於《錢線百分百》表示，全球航運產業前十名都是歐盟、台灣、大陸、韓國所掌握，而美國並沒有主要前十大航運公司，該產業並非美國主要的，所以上周傳出，拜登對整個航運產業，想要掌控一些措施，因此角力的戰場已經延燒到了航運業。

美國要求外國航商，降低對美國出口業者所徵收的港口滯留費用，主要是因為現在太多貨櫃，停在港口運不出去，放太久要繳錢，希望能夠降低徵收的滯留費用；至於為何特別提到外國，主要是美國本土並沒有全球性的大型航商。

針對拜登干預貨運市場的舉措，世界航運理事會（WSC）John Butler表示，市場是由供需的情況而定，而不是部分業者的問題，美國貨運供應商面臨的巨大壓力，唯一解方是讓需求正常化，而非監管政策。