法國競爭管理局基於谷歌違反2020年一項命令，未與新聞出版商洽談內容付費協議，13日對谷歌重罰5億歐元（約5.93億美元），法國並要求谷歌限期改善，不然將面臨每日最高90萬歐元額外的罰款。

法國競爭管理局稱谷歌未能遵守2020年4月的命令，要求谷歌就新聞版權與出版商協商。谷歌已經與法國《費加洛報》（Le Figaro）和《世界報》（Le Monde）等媒體達成付費協議，但未與《法新社》在內的其他出版商洽談協議。

5億歐元是法國競爭主管機關近年來最高的罰款之一，法國競爭管理局局長席爾瓦（Isabelle de Silva）表示，罰款金額係考量違反命令「異常的嚴重性」。

席爾瓦表示：「法國競爭管理局發布命令規範企業，企業必須完全遵守，但很不幸的，本案並非如此。」

谷歌發言人表示：「谷歌對這項決定感到非常失望，谷歌在整個談判過程展現誠意，罰款忽視谷歌為達成協議所做的努力，以及谷歌平台如何呈現新聞內容的現況。」

不過谷歌仍表示，希望與新聞出版商達成最終協議，讓事件順利落幕。谷歌將會考慮法國競爭管理局的建議，修改與出版商的協商提議。

法國競爭管理局要求谷歌在兩個月內與新聞出版商協商，若是未能遵守規定，恐再面臨每日最高90萬歐元罰款。

《法新社》、法國雜誌新聞編輯工會（SEPM），與代表法國出版商的新聞出版聯盟（APIG），指控谷歌未能展現協商誠意，為線上新聞付費尋求共識。

法國競爭管理局13日的決定主要基於谷歌違反2020年的命令，包括谷歌不願向出版商提供充份資訊，讓後者評估應收取的費用；谷歌為了線上新聞服務News Showcase，迫使出版商簽署協議。谷歌在2020年底推出News Showcase。