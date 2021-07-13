新冠疫苗製造商輝瑞（Pfizer）以感染風險升高及Delta變種病毒加速擴散為由，申請加強劑的緊急使用授權，但美國衛生部定調，目前沒有施打加強劑的必要。世界衛生組織（WHO）也表態反對，主張應以窮國打得到疫苗為優先。

美國衛生暨公共服務部（HHS）12日與輝瑞開過會後鄭重表示，已完成2劑新冠疫苗接種的美國人，毋須追加施打第3劑。

輝瑞上周宣布，打算向美國主管機關申請授權使用新冠疫苗加強劑。主要基於有證據顯示，在接種疫苗6個月後，感染風險上升，此外傳染力強的Delta變種病毒正迅速擴散。

HHS發言人透露，周一聽取輝瑞簡報有關最新疫苗接種的初步數據後，會針對未來有無追加第3劑的必要及何時施打，持續進行討論。

輝瑞指出，打算在同儕審查（peer-reviewed）期刊中發表「更明確的數據」。

輝瑞發言人卡斯提洛（Sharon Castillo）表示，輝瑞與美國政府都認為當務之急是，要趕在新冠病毒擴散前超前部署。雙方也有共識，交由科學數據決定監管程序的下一步。

Delta變種病毒入侵全球多國，不免令人擔心現有疫苗保護力是否足夠。好幾位專家表示，如果接種過疫苗的人住院和死亡數暴增，應該批准使用加強劑。

但世衛組織表明不贊成施打加強劑。WHO官員周一指出，並無充分證據證明，有打第3劑新冠疫苗的必要。WHO呼籲，應將疫苗優先給尚未接種的窮國人民，而不是供富國打加強劑。

世衛秘書長譚德塞在記者會上指出，「貪婪」導致全球新冠疫苗分配極為不均，他籲請藥廠優先提供疫苗給窮國，不該遊說富國多打疫苗。

美國兩大藥廠輝瑞與莫德納曾同意，捐助一部分自家疫苗給COVAX平台，但這兩種品牌疫苗絕大多數被富國把持。近60個窮國疫苗接種停滯，COVAX的最大疫苗提供者要到年底才能分享疫苗。