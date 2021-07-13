中職今天採閉門方式恢復例行賽，統一獅洋投布雷克靠守備幫忙度過開局控球不穩，直到7局上被樂天桃猿林泓育敲出首安才退場，林安可則在4局下敲出中職復賽首轟，猛獅於6、7兩局狂灌6分，終場以8比1大勝桃猿。

「沒想過無安打耶，因為前面控球有狀況，投出不少保送。」先發6.1局無失分、但也投出4次四壞球的布雷克賽後表示，第5局有瞄一下計分板還沒被敲安，「但想說才第5局而已，除非到8、9局才會特別去想吧。」

統一獅1局下就靠雙盜壘先馳得點，但布雷克2局上也遭遇亂流，一開始就投出兩次保送，幸好守備幫忙立刻演出雙殺，布雷克賽後也特別感謝隊友，「他們很棒，今天滾地球多，防守幫了很大的忙，也很高興自己嘗試修正之後，能夠找回節奏多投幾局。」

統一獅4棒林安可在4局下敲出中職復賽首轟。（中職提供）

布雷克被敲首安就退場，共投87球，「餅總」林岳平表示，將近兩個月沒比賽，投球數不能太多，「如果布雷克沒有被擊出安打，應該會繼續下去，既然紀錄破了就換。」至於如果一直沒被敲安的球數極限值，餅總則說沒有特別設想。

林安可在復賽首戰就開炮，全場共敲出兩安，賽後直說也沒想到全壘打會來得這麼快，「畢竟很久沒有比賽，盡可能的想要確實擊球，不會想去揮大棒。」復賽也讓大家看到林安可刮了鬍子，他解釋疫情之下也不敢去給別人整理，「想說就剃掉吧，等以後比較安心再留。」