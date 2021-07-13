法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）今日宣布，明年總統大選將於4月登場，第一輪投票訂於10日，第二輪則將於24日舉行。

法國總統任期5年。首輪得票最多的2名候選人，將在第二輪決選一決高下。

現任總統馬克宏在2017年的上屆大選中，擊敗極右派對手瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）。雖然他尚未宣布競選連任，一般認為他會努力爭取第2個任期。

瑪琳．雷朋則已正式宣布將第3度角逐總統大位。多項民調顯示，她明年仍會是馬克宏的主要競爭對手。