法國總統大選明年4月登場 預料馬克宏會爭取連任 23:392021/07/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國總統大選明年4月登場，預料馬克宏會爭取連任。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）今日宣布，明年總統大選將於4月登場，第一輪投票訂於10日，第二輪則將於24日舉行。 法國總統任期5年。首輪得票最多的2名候選人，將在第二輪決選一決高下。 現任總統馬克宏在2017年的上屆大選中，擊敗極右派對手瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）。雖然他尚未宣布競選連任，一般認為他會努力爭取第2個任期。 瑪琳．雷朋則已正式宣布將第3度角逐總統大位。多項民調顯示，她明年仍會是馬克宏的主要競爭對手。 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 小金魚會長大！湖中撈起巨無霸生物 美官員崩潰：別再亂放生了 - 國際 AZ、嬌生改良疫苗防血栓 外媒曝最新進度 - 國際 富國瘋打第3劑疫苗 世衛秘書長火大撂重話 - 國際 驚人！陸巨大蚌殼入侵美遭滅族 - 國際 百年稀有種！美沙灘驚現2公尺巨大翻車魚 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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