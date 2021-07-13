台灣本土疫情爆發，目前超過1萬5000人確診，死亡人數突破700大關，死亡率相較其他國家高出不少，對此胸腔科醫師蘇一峰直言，台灣重症醫療能量不足是最大主因，其原因在於健保制度畸形。

蘇一峰在臉書轉貼一張染疫人數與死亡圖表，表示「很明顯的台灣這次COVID-19的高死亡率，跟台灣重症醫療能量不足有很大關係」，他砲轟，在台灣健保體制下，重症單位變成賠錢單位，許多救命機器健保不給付，救命俯臥姿勢健保不給錢，重症醫師得不到相對報酬，造成人才荒。

蘇一峰說，隔離病房成本高，在平常是賠錢單位，但當病人一多，醫療能量不足就現形，突然來一波病人，卻得不到治療，死亡率當然也高。

文章也引發網友討論，有人支持蘇一峰說法「支持健保漲一倍挹注重症醫療，這樣台灣的醫療支出可以達到韓國的水準」，但也有人認為疫情爆發初期死亡率衝高是正常現象，無法因此推斷重症量能不足，主因應該還是在確診黑數不少。