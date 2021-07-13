本土新冠肺炎疫情延燒，機組員檢疫放寬為「3＋11」天被視為疫情破口，此事更成為CDC引發民眾怒火的首要原因，但衛福部長陳時中日前竟稱沒有會議記錄，且是否對此事負責的態度也前後不一，引起輿論譁然。東華大學教授施正鋒直言，這實在很不可思議，若台灣是內閣制國家，早就倒閣了，對於陳時中在這件事情中的表現，他更忍不住痛批陳時中是不是在作夢，「可以這樣不負責任嗎？」

對於「3+11」決策沒有會議記錄，施正鋒13日在中視政論節目《庶民大頭家》中(48:17)直言「不可思議」，因為這麼重大的決策，這是一個權力，有權力就要負責，通常我們說負責，有幾個面向，長期而言，就是下次把這個政府拉下來，不投給他，再來就是對國會負責，但是民進黨全面執政，掌有國會多數，就是不組成調查委員會，「如果是內閣制早就倒閣了，因為民意的反彈這麼高」。

施正鋒指出，除了在行政和立法方面的負責，還有分層負責的問題，陳時中一開始還推給他的副手，他的副手也一副覺得很理虧、很委屈的樣子，而疫情指揮中心的專家小組也說根本沒有開會，「陳時中是在做夢嗎？可以這樣不負責任嗎？」

施正鋒認為，綠委范雲召開會議時，「她不會說要你怎樣，一定說朝這個方向來走吧，然後強烈建議，行政部門當然乖乖的」，但到現在是沒有紀錄，不曉得誰負責，然後陳時中說他一個人負責，在民主國家，政治責任就是下台。