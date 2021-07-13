苗栗市13日傍晚一場大雷雨傳出有人遭雷擊！1名劉姓青年在苗栗農工對面後龍溪堤防上慢跑時，疑遭雷擊倒地，警消晚間6時25分接獲報案趕抵現場，發現劉男已無呼吸心跳，經送部立苗栗醫院搶救後，奇蹟式的挽回一命，目前已經轉送加護病房觀察。現場發現地面破裂，劉男腳上的一隻鞋子遺留在現場，還有明顯破洞痕跡，警消認為遭雷擊可能性很高。

跑步男子遭雷擊的晚間6時許，氣象觀測資料顯示附近區域有密集的對地閃電發生（十字符號），疑似因此而遭到雷擊意外（摘自中央氣象局官網）

苗栗市區今天傍晚突然烏雲密布，接著傳出連續巨大打雷聲，消防苗栗消防分隊晚上6時27分接獲民眾報案，指稱經國路苗栗農工對面的後龍溪堤防上，有人疑遭雷擊倒地受傷，消防分隊趕往現場發現1名劉姓青年躺臥堤防地面。

警消表示，到達現場時，發現患者俯臥在步道上，雙耳其中一耳明顯變黑，且右小腿脛骨疑似有雷擊造成的圓形傷口，腹部瘀青，當場沒有呼吸心跳，另外所穿一隻腳步鞋掉落在一旁，且有明顯破洞，水泥地面也有一處炸裂痕跡，懷疑遭閃電擊中，緊急送醫搶救。

劉男送上救護車時，明顯可以看到他右腳跑鞋脫落，襪子破洞，露出腳趾，救護人員趕緊急救，所幸經搶救後恢復呼吸心跳，奇蹟似救回一命。

劉男遭雷擊的晚間6時許，氣象資料顯示附近區域有下雨且有密集的對地閃電發生，跑者疑似因為地處堤防上的相對高點，而遭到雷擊意外。一般旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，民眾在戶外活動應該特別注意安全。