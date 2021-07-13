確定了！因疫情在台北場被迫中斷展期的《奈良美智特展》雖然趕不上原定7月10日在高雄開幕，但在高雄市政府積極協助下，高美館臉書13日晚間宣布，確定7月24日至10月31日移師高雄舉行，更為高雄站增加26件新作。

高美館臉書PO文指出，日本當代藝術家奈良美智（ YOSHITOMO NARA ）為感謝台灣捐贈口罩給日本，以及在311東日本大地震時的捐款與幫助，於今年3月首度跨海來台開個人特展，掀起了一波觀展熱潮，而這波奈良風潮也即將來到高雄！

由奈良美智特別為台灣創作的新作《朦朧潮溼的一天（Hazy Humid Day）》領軍，帶來在台北站展出、首度在海外亮相的《月光小姐（Miss Moonlight）》等53件展品，更為高雄站增加 26 件新作，包含今年初來台佈展隔離期間創作的 8 件素描作品、1件在今年初完成，也是首次在海外公開的繪畫作品、2019年畫在紙板上的《山子姊姊 YamakoSister／older》與《山子妹妹YamakoSister／older》，還有《旅行的山子 Traveling Yamako》系列 15 件攝影作品，希望藉著畫作表達對台灣抗疫的鼓舞與信心。

高美館《奈良美智特展》同樣為免費入場，但採線上預約制讓人流分時段參觀。展覽日期將配合防疫措施調整，詳細入場須知與預約系統都會在近期於高雄市立美術館及奈良美智特展粉絲專頁公布。