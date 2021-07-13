美國何時削減購債刺激措施，已成為聯準會（Fed）官員辯論重點。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）與里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）近日雙雙表態，鑑於勞動市場並未完全復甦，縮減購債的時機尚未來到。

威廉斯12日演講後接受訪問表示，儘管美國經濟狀況已見改善，但目前尚未達到Fed縮減購債的標準。他指出：「我們設下明確標準，那就是就業市場出現實質性進展。這是我在乎的重點，但顯然我們還沒達到。」

同樣握有利率決策投票權的巴金看法類似，他表示「勞動力市場還沒恢復至可縮債的地步」。他上周五接受外媒訪問時表示：「如果勞動力市場可以很快恢復，那它（縮減購債）可能更早發生，但若就業市場需要更長時間復甦，那時間就會稍晚一些。」

巴金認為，就業率是決定Fed何時縮減購債的關鍵。若就業率升到59以上％，那便是Fed可以削減購債措施的時機。