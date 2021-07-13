比特幣價格自5月以來幾近腰斬，一度跌破3萬美元，儘管特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、華爾街女股神伍德（Cathie Wood）等多位名人信心喊話，依然喚不回比特幣消失已久的漲勢，近期有專家大膽預告，從技術分析看來，比特幣迎來大幅飆漲的信號，倘若交易量回升，最快下周開始，在未來幾周內將會飆升26%。

比特幣去年漲勢火熱，今年自4月中創下約6.4萬美元新高後，受大陸、美國等多國監管機構步步緊逼，價格一路狂瀉幾近腰斬，6月更一度跌破3萬美元關卡，自1月以來新低，儘管之後跌幅收斂，價格仍於3萬至4萬美元之間震盪起伏。

《商業內幕》報導，數位資產經紀商GlobalBlock銷售交易員Marcus Sotiriou指出，加密貨幣指標龍頭比特幣可能將突破目前的橫向交易區間，且在未來幾周內，一路漲至4.2萬美元，就當前價格約3.3萬美元來看，漲幅高達約26%。

Sotiriou指出，依據布林通道技術指標，該指標定義了一個上軌和下軌，以預測資產價格收縮時的波動，該指標目前正處於2020年9月以來的最窄點差；比特幣自去年9月的1萬美元起漲，一路暴漲至約6.4萬美元的歷史新高。

從5月比特幣崩盤以來，價格一直在3萬美元至4萬美元區間震盪起伏，Sotiriou表示，除非價格突破這個區間，否則從技術上看來，比特幣仍處於下行的趨勢；但他補充，比特幣的價格在50周指數移動均線有支撐，有望突破自今年1月以來，每日相對強弱指數（RSI）的下行趨勢，「RSI呈上升趨勢，而價格卻呈下行趨勢，代表著下跌的動能正在消失」。

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