今2架共機侵擾我西南空域 23:082021/07/13 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8技術偵察機。空軍提供。 空軍今發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，1架運-8技偵機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 新增28本土確診 6人死亡 1架美國空軍T-38C 機件故障緊急降落 #空軍 #架運 #2架 #共機 #侵擾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小禎赴美求學遭遣返 胡瓜意外吃上官司 21:042021/07/13 娛樂 到傑昇通信入手SONY Xperia 1 III全球最佳拍照手機 現省近9千 11:372021/07/13 科技 楊秉儒》去年就該有三千萬劑疫苗 09:032021/07/13 政治 宜蘭肉品商販傾倒腐敗豬肉 5人到案獲交保 17:232021/07/13 社會 中隊長揪團溯溪釀2死 高市消防局怒記過拔官 10:312021/07/13 社會 桃園今＋2 感染源不明 已釀2親友確診 15:392021/07/13 生活 FAA：波音夢幻客機品質又出問題 暫停交機 15:252021/07/13 國際 郵局也爆疫苗黑箱？窗口人員怒批：打疫苗0進度 16:442021/07/13 生活 未來2年拜登若不多買驅逐艦 美造船廠將面臨嚴重後果 13:322021/07/13 軍事 微解封開跑 影城謹慎以對 04:102021/07/13 時尚消費 《電腦設備》宏碁電競桌機德國傳捷報 H1子公司下金蛋 15:422021/07/13 財經 政治熱門新聞 見蔡政府回應民間全都有這2字 游盈隆忍不住了：不吐不快 - 政治 年輕人不支持民進黨了？ 徐巧芯曝綠營民調暴跌內幕 - 政治 看完蔡英文這篇文 李明璇嘆：實在離譜 - 政治 民進黨政黨民調跌比總統民調還快？ 施正鋒曝原因 - 政治 行政院記者會這番話 朱學恒：不小心說出實話？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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