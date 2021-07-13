運8技術偵察機。空軍提供。
運8技術偵察機。空軍提供。

空軍今發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，1架運-8技偵機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

新增28本土確診 6人死亡
1架美國空軍T-38C 機件故障緊急降落
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