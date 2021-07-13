南投市大衛王幼兒園，以「得來速」方式舉辦畢業獎典禮。（廖志晃攝）

防疫3級警戒，為避免群聚感染風險，各級學校畢業典禮都改在線上舉行；南投市基督教大衛王幼兒園則是別出心裁，以「得來速」方式舉辦畢業頒獎典禮，讓生平第一次畢業的小朋友，體驗與眾不同的畢業儀式。

因為防疫考量，今年畢業的學生，多數在線上舉行畢業典禮，但是，僅透過網路和老師同學道別，缺乏臨場感、儀式感，難免讓人悵然。

大衛王幼兒園園長李秀年表示，採用畢業生得來速專屬頒獎典禮，是老師和家長的創意構想，因為落實人員分流、分時段，因此，分兩天進行總共32個時段的個別式頒獎，亦即每個時段只會有1名畢業生在園區，每個家庭最多限4人參加。

家長開車或騎機車載小朋友入園，先量體溫、消毒再進場，家長不必下車，畢業生上台領獎，觀看《我是小小夢想家》影片、發表畢業感言，以及感謝師長教誨，然後再搭車離去，雖然也是「1個人」的畢業頒獎典禮，卻也增添難忘的回憶。

大衛王幼兒園「夢想計畫」，已經實施13年，讓孩子小時候做一個夢想家，《我是小小夢想家》是由家長、老師和學生，一起討論夢想計畫，並且築夢踏實，將實現夢想的歷程攝成影片，在畢業時發表影片，也讓小朋友回顧自己實現夢想的樂趣，以及過程中獲得的成就感，奠定未來人生持續追夢的基礎。

另外，從5月19日停課不停學迄今，大衛王幼兒園老師自發性拍攝72支教學影片，讓小朋友在家裡，也可以透過影片學習。