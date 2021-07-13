中國軍工企業近幾年突飛猛進。圖為中國營業額最大的中國航空工業集團參加2019巴黎航展。（圖／新華社）

美國軍事媒體發布全球軍工企業100強名單，主要以企業營收總額為標準，其中前5強都在美國，中國則有3家企業進入前10名，包括中國航空工業集團、中國兵器工業集團，以及中國船舶集團。

據《觀察者網》報導，美國《防務新聞》12日發佈2021年世界軍工企業100強名單，其中最大5家軍火商都是美國公司，榜首為洛克希德．馬丁公司，防務業務收入超過625億美元，佔其總收入96%；有民航業務的波音公司防務收入約324億美元，占總收入比最少也有56%以上。其餘前5強防務收入占比均超半數，包括雷神公司、通用動力和諾斯洛普．格魯曼公司。

報導指出，有7家中國公司進入百強榜內，名次均在前20名。《防務新聞》公布的資料顯示，中國航空工業集團的自防務業務約254億美元，占總收入的38%，是所有上榜中國公司中最高的；中國船舶集團來自防務的收入約133億美元，排名第10；中國航太科工集團位列第11名；中國兵器裝備集團、中國電子科技集團，以及中國航太科技集團等均在14至20位。

在前20強企業中，中國與美國軍工企業合計超過半數，英國、法國和俄羅斯都只有一家全資公司在列。其中英國宇航系統公司佔據總榜第7位，法國泰雷茲集團位列第16，排名第20位的是來自俄羅斯的金剛石─安泰公司，該公司出口眾多防空武器。

在該榜單中，防務收入減少最多的公司分別是日本三菱重工、法國達梭公司，金剛石-安泰公司，以及土耳其航空航太工業公司。

在今年的世界軍工企業100強名單中，只有空中巴士是多國合辦的聯合企業。防務新聞網站將其所屬地標注為荷蘭與法國，是因空客公司宣稱其總部與辦公室在此兩國設立。以民航業務為人熟知的空客公司在該榜單中位列第12名，防務業務在總收入中占比約21%。

據了解，《防務新聞》從2001年起每年製作全球軍工企業百強評比，2019年首次把中國大陸的軍工企業列入評比，首次評比就有有6家陸企闖入前15名，軍事工業產值總規模則勇奪第2，僅次於美國，產值約與全歐洲軍工企業相當。近幾年大陸軍工企業的產值持續快速成長，雖然仍落於美國之後，但仍遙遙領先其他國家軍工企業。