《華爾街日報》（The Wall Street Journal）13日報導，消息人士表示，阿斯特捷利康（AstraZeneca）和嬌生集團（Johnson & Johnson）已展開早期研究（early-stage research），希望確認旗下新冠肺炎（COVID-19）疫苗在進行改良後，是否便能消除或降低罕見但嚴重的血栓風險。

消息人士向《華爾街日報》透露，部分歐洲、美國、加拿大等獨立科學家，正持續研究為何AZ和嬌生疫苗可能引發血栓，並已有相當進展，因此嬌生、阿斯特捷利康和其研發夥伴牛津大學都已展開早期研究，讓於2022年修改相關疫苗的希望進一步增加。

然而消息人士提醒，目前仍難以對兩款疫苗是否將進行改良下定論。且除了科學問題外，修改疫苗一事本身就可能引起所有權或監管機關審核等方面的問題。不過也有科學家樂觀地認為，在新冠肺炎史無前例的規模和緊急性之下，科學研究和法律問題都有機會被加速解決。

目前嬌生和阿斯特捷利康都未正面回應此消息。嬌生僅說「正與醫學專家和全球衛生當局繼續合作進行研究與分析」，以求盡快結束致命的新冠肺炎疫情；阿斯特捷利康則表示，正與監管機構和科學界積極合作，針對罕見血栓案例的早期診斷與治療等進行研究。

根據衛福部引述歐盟和美國衛生主管機關資料，在接種AZ和嬌生兩款以腺病毒載體設計的新冠疫苗後，有極低可能性出現「血栓併血小板低下症候群」（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome，TTS），發生率約百萬分之十。不過各監管機關強調，接種這兩款疫苗仍是「利大於弊」。