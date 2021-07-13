韓聯社報導，儘管長者和其他脆弱族群已接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗，重症案例受限，但截至今晚9時為止，韓國新增1440例確診病例，創疫情爆發以來單日最高紀錄。

由於韓國確診病例激增，民眾搶著預約施打疫苗，導致官方預約網站癱瘓，當局宣布暫停55歲到59歲民眾上網預約接種。

韓國雖然超前接種疫苗的目標，但近幾週施打速度大幅減緩，從先前單日85萬劑的高峰降至約3萬劑，主因要敲定疫苗運送日期，開始為50多歲民眾施打莫德納（Moderna）疫苗。

韓國疾病管理廳（KDCA）在聲明中表示：「由於需求旺盛，185萬劑莫德納疫苗已預約額滿，7月19日將重新開放讓無法登記者預約。」55歲到59歲符合資格、可登記民眾總共約352萬名，如此一來還有167萬人需要預約。

根據政府數據，韓國5200萬人口僅約11.6%完成接種，包括需要施打兩劑的疫苗在內，而有30.4%的人已注射一劑。