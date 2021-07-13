大陸38歲女星周韋彤是模特兒出身，由於擁有175公分的九頭身完美比例外加神似林志玲的甜美臉蛋，讓她在演藝圈打響名號，甚至有「陸版林志玲」之稱。然而近日她在酒店大廳與粉絲合影，突遭一名男子強摟送花的影片就在陸網瘋傳，影片中周韋彤被嚇到花容失色、不停尖叫的模樣，令不少粉絲看了心疼，幸好一位穿著熱褲的女性工作人員勇敢拉住男子，才得以讓周韋彤安全離去。

微博擁有千萬粉絲追隨的大陸女星周韋彤，近日在酒店大廳與粉絲合照，突然被一位男子持花束上前試圖強摟擁抱她，嚇得周韋彤當場花容失色，顧不得女神形象，瘋狂尖叫，一旁女工作人員們見狀也立刻拉住男子，在幾番纏鬥下，終於讓周韋彤得以脫身離去。

周韋彤遭男子強摟求抱，嚇得花容失色。(取自微博)

黑衣熱褲妹一把將男子抱住，阻止對方騷擾周韋彤。(取自微博)

一位身穿黑衣熱褲大露白皙美腿的女工作人員，也成為大陸網友們熱議焦點，紛紛大讚她一把抱住男子的舉動實在太勇敢，「終究是瘦小的黑衣助理擋下一切」、「黑衣服的小姐姐好勇敢」、「工作人員還是女的，真是不容易」。

隨後周韋彤也在微博PO出一段打拳擊影片，向粉絲報平安，「一切安好，多謝關心，有空打打拳，發洩又防身，強烈推薦給所有女孩子。」更有網友發現騷擾周韋彤的這位男粉絲，先前疑似向迪麗熱巴求婚過。