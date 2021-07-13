美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）面對高通膨議題，不斷強調這只是短暫現象，甚至Fed關注核心通膨指標美國個人消費支出物價指數(PCE)，貨幣政策也是協助就業市場恢復到疫情前水準，但是美國勞工局公布6月消費者物價指數（CPI）年增來到5.4%，還是引發市場譁然，美股周二(13日)早盤震盪走低，但在市場漸漸消化資訊後，科技巨頭反攻上揚，那斯達克指數翻紅上漲近50點。

截至台灣時間13日晚間10點55分，道瓊工業平均指數下跌79.40點或0.23%、暫報34916.78點；標普500指數下跌0.13點或0.0030%、暫報4384.50點；那斯達克指數上漲37.23點或0.25%、暫報14770.47點；費城半導體指數下跌6.82點或0.21%、暫報3312.18點。

5大科技巨頭漲跌不一，蘋果漲超1%、續創歷史新高紀錄，蘋果也是今年以來科技巨頭漲勢少數落後的標的之一，電動車大廠特斯拉股價下跌超過1%、暫報678.67美元。台積電ADR股價上漲2.03美元或1.66%、暫報124.66美元；聯電ADR股價上漲0.24美元或2.54%、暫報9.88美元。

美國勞工局13日公布，6月消費者物價指數（CPI）激增5.4%，高於前值5.0%，以及市場預期的4.9%；含波動較大的食物和能源的6月核心CPI指數，按年來看，年增4.5%，高於市場預期的4%，以及前值的3.8%；按月來看，月增0.9%，高於市場預期的0.5%，以及前值0.6%。