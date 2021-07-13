美國車用晶片缺貨，令新車供不應求而推高車價，經銷商傾向優先滿足單價高的個人買家，讓以折扣價大量進貨的公司，不容易買到足夠工作車而影響生意，只能多花錢買車，否則要等更久才拿到貨。

從營建承包商、居家清潔到其他服務型企業，因很難買到新工作車，讓他們在經濟回升帶動生意愈來愈多的情況下，可能面臨沒足夠工作車來擴大經營的瓶頸。

汽車從引擎到安全氣囊等都需要晶片，但缺貨問題已拖累車商減少生產，使經銷商庫存很難補貨，令買車人士面對可選擇車款變少，和車價不斷上漲等問題。

晶片供應不足讓車商優先生產供一般民眾使用、價位較高的貨車和運動休旅車。對傾向陽春車款和以折扣價購買的商業車隊營運商來說就特別受到影響。

供商業用途的工作車產量縮減，令企業與市政府部門等必須提高出價來搶貨，往往超出購買預算而增加負擔。有車隊營運商和經銷商指出，他們的皮卡和客貨車等訂單等了好幾個月都沒有完全交貨。商家抱怨工作車不足已影響生意。

儘管晶片缺貨，美國上半年汽車銷售已大幅回升至接近疫前水準。據J.D. Power資料，上半年整體銷售830萬輛，較2019年同期僅少9.5萬輛。

但商用汽車銷售明顯落後整體車市表現。資料顯示上半年14％新車賣給車隊營運商，比率低於2019年的22％，當中落差約69.5萬輛。