波音 B-52 「同溫層堡壘式」(Stratofortress) 以超長航程與載彈量而聞名，還因此得到一個不太好聽的外號「大醜胖小子」(Big Ugly Fat Fella)，或者縮寫 BUFF。但是，B-52是有史以來最大的轟炸機嗎？不，B-52排名第2，美國空軍曾經有更大的轟炸機，僅管它從未投過炸彈，仍然是當年戰略空軍司令部早期的支柱，它就是 B-36和平締造者(Peacemaker)。

B-36是康維爾公司(Convair)在1946年推出的超大型轟炸機，根據美國國家空軍博物館的資料，它的翼展70.1公尺（做個比較，B-52 的翼展56.8公尺），長度49.4公尺（B-52長度48.5公尺），最多可攜帶38.6公噸的炸彈(B-52最大載彈量31.5公噸)，可見在每個方面，B-36都比B-52更大。

要讓如此巨大的飛機起飛並不容易，它動用了6台普惠 R-4360活塞式發動機，還要再加上4台通用動力J47 噴射發動機，裝上10台引擎(還是螺旋槳與噴射引擎混搭使用)，也是航空史之之最了。這10台引擎能夠滿載的 B-36推進到每小時 700公里的極速。

B-36的輪子。(圖/史密森尼學會)

B-36於1948 年投入服役，它具有很高的飛行高度，至少在當時，多數的防空機砲射不到B-36的飛行高度，因此具有很強的威懾力，成為戰略空軍的要角，總產量384架。然而，1950年代已逐步邁向噴射機時代，B-36過慢的飛行速度、與過長的準備時間，加上過大的機身，都使它的部署顯得不太方便。隨後，波音B-52轟炸機問世，與B-36的任務多數重疊，於是在短暫服役11 年後，在1954年退出現役。

Six Turning Four Burning - Convair B-36 "Peacemaker" (HD)

1950年代，3種美國戰略轟炸機的合照，前至後為B-47、B-52，與後方的B-36。(圖/美國空軍)

B-36與B-52的伴飛，後方三角翼戰機是F-102。(圖/美國空軍)

只有4架B-36被保存下來，分別在內布拉斯加州奧馬哈市的戰略航太博物館、俄亥俄州代頓市的美國空軍國家博物館、亞利桑那州圖森市皮馬航太博物館，與加州阿爾沃特市的城堡航空博物館。