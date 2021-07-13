中職復賽在斗六棒球場的味全龍vs.富邦悍將雖然因雨延後開打，但好酒沉甕底，4局上暴傳本壘、造成失分的悍將一壘手范國宸將功折罪，在8局下滿壘敲出追平二壘打，悍將超前後再由申皓瑋追加二壘打，一舉打出7分大局，反以9比5逆轉屠龍。

「前面失誤造成失分，第8局當然想將功折罪。」范國宸表示，復賽首戰守備上急了一點，感謝隊友製造滿壘的機會讓他討回來，「當時我們落後兩分，滿壘情況下，一定要打到外野，至少1分先回來，讓後面阿德能夠串連。」

結果范國宸敲出兩分打點二壘打，讓悍將追成5平，接著張進德以高飛犧牲打敲進超前分，申皓瑋擴大打擊，讓悍將上演神奇大逆轉。

「看起來前面7局好像被壓著打，沒想到第8局串聯的這麼理想，一下子就把分數給翻過來。」悍將教頭洪一中賽後表示，范國宸今天守備有一些問題，但之前練習打擊狀況還不錯，「落後了還是要靠他的打擊追回來，沒有想說要換。」

味全龍左投王維中先發6局僅失1分，勝投卻飛了。（中職提供）

悍將大逆轉也讓「龍王」王維中的勝投飛了，王維中今天先發6局飆出5K，被敲6安僅失1分，以勝投候選人的資格退場，可惜牛棚放火，由中繼1局無失分的陳韋霖拿下勝投。