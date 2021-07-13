微解封首日，屏東墾丁疑因水上活動禁止、沙灘關閉，僅有零星遊客。圖為貓鼻頭風景區。（謝佳潾攝）

微解封首日，屏東墾丁疑因水上活動禁止、沙灘關閉，僅有零星遊客。圖為龍磐公園。（謝佳潾攝）

微解封首日，墾丁疑因禁止水上活動、關閉沙灘，微解封首日僅有零星遊客，貓鼻頭風景區的店家無奈道，其實一點也不期待遊客，「開店只是想讓店舖通風一下」；而專程從台中到龍磐公園看海的張先生說，三級警戒以來取消很多行程，現在等到微解封，真的想出來透透氣。

全台13日起雖微解封，但限制仍不少，除餐廳無法內用外，許多觀光景點也有流量限制，當中墾丁一帶的熱點沙灘更被下令禁止開放，而這似乎也連帶影響到墾丁的遊客量，解封首日墾丁幾乎不見遊客群，僅有零星散客散落在開放的公園、風景區。

開放入園的貓鼻頭風景區，一早的遊客量僅個位數，而有營業的攤商店家也不多，其中一店家指出，對於微解封，根本不存著任何期待，即使是即將到來的周末，還是覺得不會有什麼人，因為大家還是會怕，至於會選擇開店，只是因為店舖悶太久，想讓它通風一下。

至於墾丁知名景點龍磐公園，也是只有零星遊客到訪，來自台中的張先生說，很多行程因三級警戒取消，已經好久沒有出門了，現在等到微解封，真的很想出來走走，所以就把計畫已久的墾丁行落實，不過全程遵守防疫措施，不會造成大家的負擔。