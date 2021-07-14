隨著Covid-19疫情蔓延，全國實施三級警戒，許多公司與學校改成WFH(居家辦公)以及SFH(居家學習)，開會則採視訊會議，老師們也開始在線上教學平台進行網路教學，搖身一變成為另類網紅實況主！不過，為了滿足這樣全新的生活模式，家用網路的速度可就不能和以前一樣慢得像隻烏龜了！甚至有些用戶的上網方案一用就是好幾年，繳了那麼多的網路費，同樣的價格其實早就可以升級成網速更快的方案。所以趁疫情期間，檢查看看家中網路是不是該升級了。

台灣大寬頻近期推出「1G光纖上網+Wifi 6」方案，全面升級家用網路速度，讓你異地辦公、遠距學習、上網追劇、玩線上遊戲時，體驗零時差順暢快感。

若網速不夠快，造成線上開會時視訊卡頓，當心漏聽重要資訊而不自知。(示意圖/shutterstock達志影像)

全新Wi-Fi機種登場 零延遲追劇拒絕卡卡

「遠距上課到一半，老師怎麼變木頭人了？」「男主角深情地望著女主角，但也望得太久了吧！」「雙方人馬在中路會戰，一個定格造成我方全軍覆沒」如果網路速度不夠快，這些令人掃興的情況一定時常發生！建議將家中的網速提升到一定水準，台灣大寬頻新推出的「1G光纖上網+Wi-Fi 6」方案，以月付999元的經濟實惠價格，成功吸引許多新用戶申辦。

該方案採用全新Wi-Fi 6機種，手機測速下載超過700Mbps，讓你上網更快、更穩，無論是追劇還是進行線上直播，完全不卡頓。而以往在廚房或廁所上網時，總是看到網路在轉圈圈，跑了半天網頁也跑不出來，別擔心！新方案進一步強化了mesh Wi-Fi功能，讓家中網路零死角，到哪都能順暢上網。

0元體驗「1G光纖上網+Wi-Fi 6」 不綁約、好自由

台灣大寬頻這次推出0元月租體驗方案，30天讓你搶先體驗「1G光纖上網+Wi-Fi 6」的飆網快感，體驗期滿後，若還想繼續使用，可以聯絡客服中心，轉換成其他速率方案。

有別於過去申請家用網路動不動就要綁約，想要跳槽到其他家，還得先付一筆違約金，這次台灣大寬頻提供了不綁約方案，關於收費的內容，在官網都有公告。讓你體驗自由飆網之餘，還不受到合約的拘束！

網路生活已成為趨勢，未來做什麼事情都需要用到網路。(示意圖/Shutterstock)

即刻提升家中網速 體驗屬於你的網路生活

網路生活已經是一種趨勢，未來無論是在家上班、遠距教學、追劇打電動，還是逛網拍等，都需要夠快夠穩的家用網路。台灣大寬頻這次推出的「1G光纖上網+Wifi 6」方案，無論在速度與穩定度上都十分完善，讓你在家就能暢遊雲端世界。