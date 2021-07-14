【回憶殺】活躍7、80年代的香港資深女星苗可秀，年輕時沉魚落雁，美貌曾被讚嘆超越林青霞，但一生情路不順，過去和三位有婦之夫傳緋聞，最後都無疾而終，不過她不怨嘆，自在的享受單身的美好。

苗可秀本名陳詠嫻，出道前的志願是當空服員，18歲那年卻誤打誤撞進入演藝圈，簽進知名電影公司嘉禾，很快地獲得力捧，以武俠片《天龍八將》、《鬼流星》、《刀不留人》快速走紅，受封「嘉禾公主」，後來更得到跟兩大影壇巨星李小龍、成龍合作的機會。

苗可秀年輕時是大美人，連日媒都被驚艷，特地到香港訪問她。（圖／中時資料照）

值得一提的是，苗可秀和李小龍的緣分最特別，兩家是世交，不過拍《唐山大兄》彼此才第一次見面，後來陸續合作《精武門》及《猛龍過江》，因在劇中有親密的吻戲傳出緋聞，李小龍私下也對苗可秀很照顧，但他已婚又有小孩，苗可秀不承認也未否認這段感情，僅說：「我個性很強，不會向人解釋，如果我否認，別人會說『此地無銀三百兩』」。

苗可秀和李小龍傳過緋聞，她沒承認也未否認。（圖／中時資料照）

後來苗可秀跟台灣演員柯俊雄因戲結緣，只不過男方已跟張美瑤結婚，戀情維持一年多就告吹，想不到下段傳出緋聞的對象又是人夫，苗可秀跟「潘翁」潘志文假戲真做，戀情傳了7年一樣無疾而終，只不過兩人分手後仍是朋友。

多年後，苗可秀接受訪談時大方承認當過第三者，強調自己沒有故意接觸人夫，一切都是命運的安排；當年父母和朋友得知她愛上已婚男，紛紛勸導趕快結束，不過年輕時自己的個性比較任性，單純認為在一起快樂就好，也沒有要求男方離婚，完全聽不進去諫言。

今年69歲的苗可秀嘗盡愛情的各種酸甜，選擇單身過活，雖然母親過世前掛心女兒尚未嫁，但她對婚姻看得很開，自認一生都不適合規劃，隨緣就好。