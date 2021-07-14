COVID-19流行期間，能夠提升自己的免疫功能很重要，才有本錢對抗病毒。臺北市立聯合醫院中興院區營養科營養師徐裴莉指出，研究發現，「良好的營養狀態」可以減輕此波因新型冠狀病毒引起的相關風險和發病率。

1.每日攝取3份蔬菜類、2份水果類，搭配全穀雜糧類

蔬果雜糧等含有豐富的維生素、礦物質及抗氧化物，包括維生素A、C、D、E、B群、鋅、硒、膳食纖維及植化素，它們是免疫系統的重要調節劑，可利用多種途徑促進免疫細胞功能，進而優化免疫系統。

2.每日補充適量的豆魚蛋肉類與1-2杯的乳品

含有優質蛋白質，可建造修補上皮細胞及器官組織，為身體提供良好防禦屏障，降低病毒入侵機會，同時可以維持肌肉組成，避免衰弱肌少症狀。

3.每日攝取油脂及堅果種子類

不飽和脂肪酸具有良好的免疫調節作用。海鮮，海藻油，海魚和亞麻籽中存在的ω-3多元不飽和脂肪酸，可支持免疫系統；橄欖油、葵花油、紅花籽油和堅果中的ω-9單元不飽和脂肪酸，則具有抗氧化、抗微生物和抗病毒的作用。

●每天要喝足量的水，減少含糖飲料和加工品的攝取

徐裴莉表示，文獻顯示足夠的水分對於細胞穩定、腎臟功能維持、體溫控制、情緒調節、認知功能、胃腸道和心臟功能以及預防頭痛、脫水等至關重要。根據不同年齡層、活動量、生理和疾病狀態，每天建議兒童4-5杯，青少年7-11杯，成年人10-12杯的水份需求。

此外，目前尚無文獻顯示營養補充品對於預防COVID-19的功效，因此最好是從天然食物中獲得營養素，無須從補充品中獲得。

徐裴莉提醒大家，面對疫情，建議民眾每日以新鮮食物作為均衡飲食的基礎，注意水分補充，減少含糖飲料和加工品的攝取。營養補充品需根據醫師或營養師評估後建議補充，否則多食無益。除了平日的飲食保養，應以謹慎態度做好自我防護、勤洗手、戴口罩、保持社交距離，同時減少不必要的外出，才是杜絕疫情流行的根本之道。