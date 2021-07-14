食物的營養攝取分成很多階段，例如從腸胃進入並消化後，靠著血液運送養分至身體各處等，不同的階段所需要的酵素、營養的參與也都不盡相同，若某酵素缺少便不利讓身體吸收養分，反之營養在相輔相乘的情況下，是有利達到強化效果的，也就是所謂的「協同作用」，這也是為什麼飲食上常會建議民眾多元攝取營養，而非單一攝取的原因之一。

●骨骼營養不能單靠鈣

以骨骼營養來說，民眾普遍所知有利養骨的營養便是鈣，鈣確實是相當重要的礦物質，但要讓鈣從腸道進入到腸黏膜、進入到血液循環內，需要仰賴維生素D的運作，特別是維生素D3佔了很重要的搬運角色。

當鈣進入到血管後，不能只有停留在血管之中，要進入骨骼、牙齒等處，就會需要維生素K2；進入骨骼、牙齒等處後，要讓鈣像磚頭一樣一磚一瓦的穩穩堆疊，則需要鎂。

由此可見想要骨骼健康，並不能單靠補充鈣質，而是需要各種不同的營養以「協同作用」的方式互相配合，才有利養出健康的骨骼。

●這些食物一起吃，營養更加分

因新冠肺炎爆發的關係，多數民眾都認知到免疫力的重要，免疫力的重點在於維持，太弱或過強都不利身體健康。而想要養成良好的免疫力，在飲食上也可以靠著各種食材搭配一起吃，讓營養達到協同作用的效果。

(圖/今健康提供)

●胡蘿蔔&肉

在林曉凌醫師的【平衡免疫這樣吃】一書當中就有提到，像是胡蘿蔔燉肉這樣胡蘿蔔和肉的搭配，就是一種有利達到協同作用的料理。

胡蘿蔔當中著名的營養維生素A，除了本身就對人體健康相當有利，它還能夠吸收肉類的油脂、和蛋白脂結合一起食用，如此在血液輸送當中更能發揮作用。而其他像是豬肉、牡蠣、蝦、肝臟、蛋等富含鋅的食物，也都非常適合和胡蘿蔔一同食用。

(圖/今健康提供)

●香蕉&豆漿

相信有在運動的人多少都會知道，運動後可以吃根香蕉搭配豆漿，這其實也是一個很不錯的協同作用搭配法，香蕉富含鉀和鎂，豆漿則有鈉和蛋白質，兩者搭配除了可以補充因排汗所流失的電解質，也可以達到體內的鈉鉀平衡，對於健康也相當有幫助。

(圖/今健康提供)

●綠茶&檸檬

綠茶也是對於人體健康相當有利的飲品，在書中林曉凌醫師就提到，綠茶加上檸檬也是一個相當不錯的協同作用組合。綠茶中知名的營養兒茶素，是個相當強大的抗氧化素，對於降低心臟病和中風致死等風險非常有利，但其為非常不穩定的化合物，不易被人體吸收。加入檸檬便可使兒茶素的吸收率大幅提升，其最主要的關鍵就是維生素C，能使吸收率增加13倍之多。

由此可見飲食不能單靠一種食材或營養，林曉凌醫師特別叮嚀，若想要達到身體維持健康的效果，飲食要多加留意多元營養攝取，如此對於健康更加有利。