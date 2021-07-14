隨著國內民眾施打新冠肺炎疫苗人數逐漸增加，越來越多人在媒體上或社群網路上描述一些各式各樣的不良反應，也引起了不少討論，台大醫院皮膚部朱家瑜教授特別將施打新冠肺炎疫苗後的常見皮膚反應整理成問答集如下，當中也包含近期被熱烈討論的莫德納手臂、萬磁王等網友熱搜問題。

Q1：最近網路與新聞盛傳打完新冠肺炎疫苗後，手臂竟然能夠吸住湯匙或其他金屬物的照片，請問是施打疫苗後的副作用嗎？

A1：其實人體皮膚本來就可以吸附一些湯匙或金屬物品，相關新聞從2008年到2016年在世界各國都有報導，也有許多科學家做了一些研究，證實這些並非人體有磁力，而是皮膚上的皮脂或分泌物造成的吸附現象，因為只要在皮膚上塗抹滑石粉後，這樣的吸附現象就會消失。

最近2個月，類似的新聞與影片在世界各國被廣為傳播，因此近幾周，世界各國的科學家都出來闢謠，包括美國疾病管制局（CDC），以及諸多歐美科研機構都發聲明駁斥相關謠言，也請民眾不要以訛傳訛。

最近2個月，類似的新聞與影片在世界各國被廣為傳播，因此近幾周，世界各國的科學家都出來闢謠。（圖/NOW健康提供）

Q2：施打新冠肺炎疫苗的常見皮膚反應有哪些？

A2：在2021年7月的美國皮膚科醫學會期刊中發表了一篇世界各國414位民眾接受新冠肺炎mRNA疫苗後皮膚反應（83%施打莫德納疫苗、17%施打輝瑞／BNT疫苗）的分析報告，其中最常見的4種皮膚副作用包括：

1.延遲性大型局部反應（delayed large local reactions），又俗稱「新冠手臂」。

2.局部注射處反應（local injection site reaction）。

3.蕁麻疹反應（urticarial eruptions）。

4.全身性過敏疹（morbilliform eruptions），也稱作「麻疹樣藥物疹」。

其他還有一些比較少見的副作用，例如：凍瘡樣病灶、肢端紅痛症、原有皮膚病惡化、玫瑰糠疹、單純疱疹、帶狀疱疹、填充物注射處（例如原本臉上打過玻尿酸的地方）紅腫等各式各樣的皮膚疹。

Q3：什麼是「新冠手臂（COVID arm）」？

A3：就是前面提到最常見的皮膚反應，正式名稱是「延遲性大型局部反應」，根據2021年7月份美國皮膚科醫學會期刊的報告，大多數是在施打莫德納疫苗的人中出現，占全體通報數的94%，其中大部分的人（66%）是在第1劑後產生此反應，約有30%通報者是在第2劑後產生；至於在通報打輝瑞／BNT疫苗出現皮膚疹的人之中，則分別有15%與18%在第1劑與第2劑後出現此反應。

不過，大家也不需要太擔心，因為在莫德納的臨床試驗中，在全部受試者中只有0.8%的人出現「延遲性大型局部反應」。而且這種反應在施打第2劑時，發生的比率更低。此外，我們在台灣施打AZ疫苗的族群中，也看到好幾例新冠手臂的案例。

此反應的特徵是大約在施打新冠肺炎疫苗後大約7至8天發生，在打過疫苗的手臂上會腫一大包，又腫又熱又痛，可能會有點癢，很像大家平常熟知的蜂窩性組織炎。

新冠手臂正式名稱是「延遲性大型局部反應」，施打疫苗的部位可能出現紅腫灼熱的腫包。(圖/書田診所提供)

目前推測「新冠手臂」有可能是對疫苗中的賦形劑——聚乙二醇（polyethylene glycol）過敏所造成，一般大約3至4天之後就會逐漸消退，最長甚至可達25天。

一般建議可以局部冰敷紅腫部位來改善症狀；如果真的很腫痛，也可以使用口服抗組織胺加外用的類固醇藥膏，有時可以加止痛藥來治療。而且，這樣的人還是可以打第2劑新冠肺炎疫苗，而且通常第2次再施打同一種疫苗時，雖然會更快出現紅腫，但反而症狀會比較輕微也比較快消退，甚至有約一半的人沒有出現新冠手臂反應。

Q4：我本來就有蕁麻疹或是皮膚過敏，可以打新冠肺炎疫苗嗎？

A3：雖然在常見的4種皮膚副作用包括了蕁麻疹反應，但是經比對分析後，發現這些副作用的發生與原先通報者是否有蕁麻疹或過敏體質無直接關係。因此，目前認為原本有蕁麻疹或皮膚濕疹的人，還是可以接受新冠肺炎疫苗。